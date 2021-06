G7 : La guerre des saucisses entre Macron et Johnson

Une discussion tendue aurait eu lieu entre les deux hommes sur la suspension du commerce de saucisses entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

L’entente entre grandes puissances lors de leur sommet en Angleterre a été plombée par les divergences entre Londres et les Européens sur les nouveaux contrôles imposés à certains échanges entre la Grande-Bretagne et la province britannique, de l’autre côté de la mer d’Irlande, perturbant les échanges et provoquant la colère des unionistes, qui défendent le maintien de la province au sein du Royaume-Uni.