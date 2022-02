Stationnement des deux-roues : La guerre des trottoirs genevois se poursuit à Berne

Sur l’impulsion du PLR Christian Lüscher, les deux-roues motorisés pourraient à nouveau avoir le droit de se garer sur les trottoirs genevois et suisses.

Depuis quelques mois, les motos et scooters ont disparu des trottoirs genevois. Et pour cause, après une campagne de sensibilisation à l’interdiction de se garer sur ces espaces réservés aux piétons, le Département des infrastructures avait sévi. Les quelque 6000 amendes distribuées en novembre avaient fini de dissuader les derniers récalcitrants. C’en était donc fini des deux-roues motorisés (2RM) ailleurs que sur la route? Que nenni! Le conseiller national PLR Christian Lüscher, dûment amendé, ne l’entendait pas de cette oreille. Le Genevois a donc porté jusqu’à Berne la revendication au droit des 2RM de se garer sur les trottoirs pour autant que subsiste 1,5 m pour que les piétons puissent passer. Une règle déjà appliquée aux vélos.