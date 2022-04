Suisse : La guerre en Ukraine accroît la pression sur la pédiatrie

À Zurich et à Bâle, la prise en charge des enfants ukrainiens pèse sur le personnel et les structures. À Genève, les HUG disent être bien préparés.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine le 24 février, plus de 40’000 réfugiés, dont 10’000 enfants se sont inscrits officiellement en Suisse. Les nouveaux arrivants ont aussi besoin de soins et les services des hôpitaux pour enfants de Zurich et de Bâle ont gentiment la tête sous l’eau, rapporte ce mardi «20 Minuten».