Suisse: La guerre en Ukraine au centre des préoccupations de la population

Sondage : La guerre en Ukraine au centre des préoccupations des Suisses

La crise du coronavirus est déjà oubliée. Désormais, ce sont les craintes en rapport avec la guerre en Ukraine qui inquiètent le plus la population selon une enquête de moneyland.

Le baromètre des préoccupations publié chaque année par moneyland.ch le montre clairement: la Suisse considère que la pandémie a pour l’essentiel été surmontée. Le coronavirus ne figure cette année même plus parmi les vingt facteurs d’inquiétude principaux des Suissesses et des Suisses. Dans l’enquête en ligne représentative réalisée par le site de conseil en avril 2022, seuls 23% des 1500 participants à l’enquête indiquent encore qu’ils se font beaucoup à énormément de soucis en raison du coronavirus.

Le nouveau plus grand souci actuel est la guerre en Ukraine. Ce conflit militaire en Europe, qui n’avait pas encore fait partie des thèmes abordés dans le cadre du baromètre des préoccupations en 2021, figure cette année directement en première place. Près de 62% des sondés indiquent qu’ils se font beaucoup à énormément de soucis au sujet de cette guerre. Viennent ensuite les inquiétudes liées au changement climatique et à la Russie.

Différence de sensibilité selon le sexe

Dans de nombreux domaines, les femmes se font davantage de soucis que les hommes. Par exemple, 51% des femmes interrogées se déclarent inquiètes, voire très inquiètes, à propos de la survenance d’une guerre nucléaire et d’une troisième guerre mondiale. Chez les hommes, ce chiffre n’atteint que 39% dans les deux cas. Les femmes sont en outre particulièrement nombreuses à se faire du souci au sujet de leurs propres finances et de leur prévoyance vieillesse. En revanche, les hommes se font plus souvent du souci que les femmes à propos de certains sujets internationaux. Ainsi, 30% des hommes indiquent qu’ils sont inquiets, voire très inquiets, de la dette publique mondiale. Celle-ci n’est un sujet de préoccupation majeur que pour 21% des participantes à l’étude. Les hommes sont également plus préoccupés par certains pays comme la Chine et les États-Unis. En revanche, les personnes interrogées des deux sexes se font autant de souci au sujet de la Russie.