E-sport  - La guerre en Ukraine ébranle l’IEM Katowice et ses joueurs

Les Ukrainiens B1t et S1mple, de Natus Vincere, avec le drapeau bleu et jaune sur les épaules.

Rendez-vous incontournable de la scène «Counter-Strike», l’IEM Katowice a couronné FaZe Clan face à G2 Esports, dimanche, dans l’ombre du conflit ukrainien. À la veille des play-off, jeudi, tout pointait pourtant vers une grande fête au sein de la Spodek Arena : l’événement célébrait cette année les 10 ans de l’e-sport dans l’enceinte polonaise, ainsi que le retour du public, absent depuis 2019. Mais l’offensive de Moscou a secoué la phase finale de la compétition, à laquelle près d’une quinzaine d’Ukrainiens et de Russes participaient (dans six teams).

«Rester unis»

La vague FaZe

Malgré sa place de leader mondial, Na’Vi s’est inclinée 2-0 en demie face aux Européens de G2 Esports, emmenés par le Bosnien Niko et le Russe M0NESY. Mais G2 s’est à son tour cassé les dents sur la team US FaZe Clan et sa nouvelle recrue Ropz. À l’issue d’une finale plus serrée qu’on ne l’aurait cru, le Clan s’est imposé 3-0 pour décrocher le 3e trophée IEM de son histoire.