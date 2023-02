Genève : La guerre en Ukraine fait le beurre des traders

En 2021, le canton de Genève passait pour la première fois la barre des 10 milliards de francs de revenus. Et tout laisse présager que les comptes 2022 seront autant, voire plus, impressionnants. Mais comment cela se peut-il, dans une conjoncture internationale plus qu’agitée? Et bien c’est justement dans l’instabilité que se jouent les bénéfices des négociants de matières premières, répond «le Temps». Et ils sont nombreux au bout du lac à acheter et revendre (et racheter…) du pétrole, des céréales ou des métaux. Ces sociétés représentent désormais 50% des impôts cantonaux sur le bénéfice.