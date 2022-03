Présidentielle française : La guerre en Ukraine va-t-elle avoir raison de Mélenchon?

Le candidat à la présidence se voit reprocher son attitude complaisante face à la Russie. Pour redorer son blason, il annonce un «meeting pour la paix» qui se tiendra dimanche à Lyon.

Quelles conséquences?

Dans la volonté de discuter avec Poutine, «il y a chez Mélenchon, anti-américain, le principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis», analyse une figure de la galaxie insoumise. La séquence va-t-elle laisser des traces et empêcher celui qui est largement en tête de la gauche, mais encore à de nombreux points du second tour, de poursuivre sa dynamique? Il est l’un des candidats bénéficiant des plus hauts taux de sûreté du vote le 10 avril, mais l’électorat moins convaincu susceptible de voter «utile» pourrait être échaudé.