COnférence en Inde : «La guerre lancée contre nous», Lavrov provoque l’hilarité du public

Les propos tenus par le ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une conférence à New Delhi, sur le rôle de l'Ukraine dans le déclenchement de la guerre ont engendré rires et cris dans toute l'assemblée.

Certains propos passent en Russie, ailleurs un peu moins, visiblement. Toute une assemblée s'est ouvertement moquée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de la conférence économique et politique Raisina Dialogue, à New Delhi, après une réunion des chefs de la diplomatie du G20.

«Vous savez, la guerre que nous essayons d'arrêter, la guerre qui a été lancée contre nous en utilisant l'Ukraine…», a commencé Lavrov, le plus sérieusement du monde. Éclats de rire généralisés et cris dans la salle. Le ministre russe s'interrompt, lance un regard noir à l'assistance, et continue, impassible quoiqu'un peu tendu. Cette guerre «a influencé notre politique, y compris notre politique énergétique», a-t-il poursuivi. «Nous ne pouvions plus compter sur aucun de nos partenaires», a-t-il ajouté.