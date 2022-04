Sécurité : La guerre pousse des Suisses à vouloir s’armer

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une hausse des demandes de permis d’acquisition d’arme est constatée dans certaines régions.

Un bond des demandes de permis d’acquisition d’arme (lire encadré) a été enregistré dans certaines villes et certains cantons de Suisse, et ce environ un mois après le début de la guerre en Ukraine, a constaté la télévision alémanique SRF. En mars, les demandes pour un tel permis à Winterthour ont par exemple augmenté de plus de 50% par rapport à l’année précédente, et le nombre de requêtes a même doublé pour la ville de Zurich.