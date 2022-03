Guerre en Ukraine - La guerre se joue également sur les réseaux sociaux

Poutine veut une Russie «sourde et aveugle»

La Commission européenne a appelé mardi à l’utilisation de tous «les canaux possibles» pour informer les Russes sur la guerre en Ukraine, estimant que la volonté de Vladimir Poutine était que son pays soit «sourd et aveugle». «Le président Poutine veut que son peuple se divertisse, ne paie pas attention à ce qu’il se passe (...) alors qu’à côté les Ukrainiens se font tuer», a déclaré la vice-présidente de la Commission Vera Jourova, saluant la décision de Netflix de suspendre son service en Russie et la volonté des «big tech» d’être «du bon côté de l’Histoire».

Le chef de l’Etat russe souhaiterait même que «le peuple russe soit apathique», a-t-elle souligné lors d’un débat au Parlement européen. ‹Il est plus important que jamais d’atteindre le peuple russe et de lui fournir des informations. Tous les canaux possibles doivent être utilisés.» Les autorités russes ont donné un tour de vis contre les médias et les réseaux sociaux depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février, adoptant notamment une loi punissant de lourdes peines de prison toute diffusion d’informations mensongères sur l'armée.