Economie mondiale: La guerre va faire flamber l’inflation, selon l’OCDE

Économie mondiale : La guerre va faire flamber l’inflation, selon l’OCDE

Pour l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la guerre en Ukraine va plomber l’économie mondiale. La croissance devrait connaître un ralentissement.

Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine vont lourdement peser sur la croissance et l’inflation dans le monde cette année, avertit l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses dernières prévisions économiques mercredi, et pourraient s’aggraver encore si d’autres chocs venaient s’ajouter.