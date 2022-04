Racisme : La guilde des Maures à Berne veut changer de nom

Pour rejeter toute forme de discrimination, la corporation veut s’appeler désormais guilde des tailleurs et changer son blason historique.

La guilde bernoise des Maures (Zunft zum Mohren en allemand) est au cœur de la polémique depuis le mouvement «Black Lives Matter». Son blason, plusieurs fois centenaire, arbore en effet une tête d’Africain aux traits particulièrement caricaturaux. Et au 21e siècle, cela ne passe plus. D’autant que le mot «Mohren» pose également problème en raison de sa connotation dégradante qui rappelle le colonialisme.

Du coup, la guilde a décidé de proposer un changement radical à ses membres. Ses dirigeants souhaitent en effet la rebaptiser pour l’appeler dorénavant «guilde des tailleurs» ( «Zunft zur Schneidern» en allemand). Selon le président Rolf Henzi, cité dans le journal de la corporation, elle reviendrait ainsi «à ce que sont ses membres à l’origine: des tailleurs et des couturiers». La proposition a été adoptée à l’unanimité par le comité directeur mais doit encore recevoir l’aval des membres à la mi-mai, selon la Berner Zeitung.

Long débat à l’interne

Ce changement de nom fait suite à un débat qui dure depuis longtemps à l’interne. La guilde s’était fait reprocher dès 2014 d’arborer un symbole raciste, visible en outre publiquement puisque les Bernois peuvent apercevoir encore aujourd’hui dans la Kramgasse – l’une des rues très passantes de la vieille ville – un Africain torse nu, en pagne et lance à la main, sur la façade du siège de la corporation. Cette dernière a eu beau placer un panneau explicatif pour retracer le contexte social et culturel de l’époque, ceci avec l’accord de la Municipalité de la ville, cela n’a pas suffi pour faire taire les mécontents.

Rolf Henzi a donc dû se résoudre à changer le nom de la guilde dont les premiers statuts remontent à 1460. Il évoque une «obligation envers les jeunes et futurs membres» qui doivent «pouvoir parler avec fierté de leur guilde, des tâches importantes qu’elle assume, de la bonne cohésion interne - et ne pas devoir toujours regarder en arrière et être interpellés par le Maure».