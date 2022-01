Football : La Guinée équatoriale élimine le Mali après 16 tirs au but

Les Équato-guinéens ont rejoint les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations pour la troisième fois de leur histoire.

Rugueuse, combative et portée par son gardien Jesus Owono, la Guinée équatoriale a créé la surprise en éliminant le Mali aux tirs au but (0-0 ap, 6-5 tab), rejoignant le Sénégal en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), mercredi à Limbé.

Derniers qualifiés pour le «top 8» de cette édition camerounaise, les joueurs du «Nzalang Nacional» («L’Éclair») sont sortis vainqueurs d’une séance de tirs au but irrespirable pour faire basculer une rencontre longtemps indécise et souvent indisciplinée.

Et le Sénégal?

La hargne a payé

Les Équato-guinéens et leur teigneux leader Iban Salvador Edu ont, de leur côté, opposé une belle agressivité, quitte à écoper de quatre cartons jaunes et de frôler, parfois, l’exclusion. Mais leur hargne a fini par payer, au bout de 16 tirs au but!