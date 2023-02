Machine Gun Kelly: Sophie Lloyd réagit aux rumeurs d'infidélité

Sophie Lloyd : La guitariste de MGK réagit aux folles rumeurs

Depuis quelque temps, il y a de l’eau dans le gaz entre Megan Fox et Machine Gun Kelly. Le couple, qui avait déraillé lors d’une fête d’Halloween, aurait même été à deux doigts d’annuler ses fiançailles. Pour les utilisateurs des réseaux sociaux, si la relation entre l’actrice et le chanteur bat de l’aile, c’est à cause de Sophie Lloyd, guitariste du musicien depuis le «Mainstream Sellout Tour» lancé au printemps 2022. Selon les internautes, l’incroyable alchimie scénique entre MGK et la Britannique, qui partage la vie du batteur Christopher Painter, depuis cinq ans, ne peut être que le fruit d’une relation extraconjugale.