Val-de-Travers (NE) : La H10 entre Fleurier et les Verrières rouvrira à la circulation dimanche

Après deux semaines de fermeture consécutive à un important éboulement survenu lundi 7 février, la route principale H10 sera rouverte au trafic dans la matinée de dimanche.

Le tronçon entre Fleurier et les Verrières avait été coupé par un éboulement historique. L’axe routier avait dû être fermé au trafic pour permettre des travaux de déblaiement et de sécurisation d’urgence, compliquant le quotidien de 1600 travailleurs frontaliers .

100 m² de matériaux évacués

«Eu égard aux grandes quantités de roches et matériaux meubles tombés sur la chaussée, dont une part importante a continué son chemin en direction de l’Areuse, et de la mauvaise qualité de la paroi rocheuse en place, des travaux de déblaiement de quelque 80 m3 de gravats, de contrôle et de purge ont dû être menés durant la semaine dernière. Après les travaux de purge, une dizaine de clous de 6 mètres de long ont encore été mis en place pour maintenir des blocs instables, explique le canton dans un communiqué avant de préciser les travaux encore en cours: cette deuxième semaine de fermeture est consacrée à la fin des clouages et purges en falaise, à l’enlèvement d’arbres par hélitreuillage, à la mise en place d’un filet de protection provisoire ancré au mur de soutènement en béton bordant la chaussée, à la fin de l’évacuation des gravats, soit un solde de 20 à 30 m3, portant le total des matériaux évacués à quelque 100 m3.»