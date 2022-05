Veyrier (GE) : La hache de guerre est enterrée autour de l’urbanisation

Le Conseil d’Etat et les référendaires qui avaient obtenu le rejet du Plan localisé de quartier des Grands Esserts se sont mis d’accord sur la planification.

Nouvelle étape pour l’urbanisation des Grands Esserts, à Veyrier (GE), avec un accord signé entre opposants et canton. Le projet, lancé il y a plus de dix ans, a été contesté maintes fois, jusqu’au refus en novembre du plan localisé de quartier du secteur des Circes par les habitants de la commune. Objets du litige: le calendrier de construction et la mobilité de ce quartier qui accueillera à terme quelque 1200 logements.