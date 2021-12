Parlement – La haine envers les femmes pourrait être bientôt punie

«La discrimination et l’incitation à la haine en raison du genre doivent être inscrites dans le Code pénal suisse en tant qu’infraction». La conseillère nationale zurichoise Min Li Marti (PS) dépose ce lundi à Berne une initiative parlementaire dans ce sens pour étendre la portée de l’article 261bis du Code pénal. Cet ajout a déjà été refusé par le Parlement, mais la socialiste veut relancer le débat: «La violence et la haine envers les femmes sont malheureusement très répandues. Elles ne doivent pas être tolérées, pas plus que la violence et la haine pour des motifs racistes, antisémites ou homophobes».