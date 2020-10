Suisse : La «Handelszeitung» ne recevra pas d’aide à la presse

Le titre alémanique de l’éditeur Ringier-Axel Springer ne peut prétendre à un rabais sur les coûts de distribution, au prétexte qu’il s’agit d’un titre économique.

L’éditeur Ringier Axel Springer Schweiz AG a déposé sa demande en août 2019. S’appuyant sur une analyse du contenu de l’exemplaire justificatif, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) a constaté que la «Handelszeitung» s’adressait à un lectorat spécifique, intéressé principalement par l’économie, et donc restreint. A ce titre, elle doit être considérée comme une publication spécialisée et ne peut pas prétendre à un rabais sur les coûts de distribution.

Rabais sur la distribution

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal administratif fédéral se rallie à la position de l’OFCOM. Il rappelle que la loi sur la poste prévoit un rabais sur la distribution aux abonnés des quotidiens et hebdomadaires locaux et régionaux. Les journaux et périodiques des associations à but non lucratif peuvent aussi bénéficier de cette aide. Le Conseil fédéral a précisé le cercle des ayants droit par voie d’ordonnance.