Guerre en Ukraine : La hantise des Américains? Que Poutine se sente «provoqué»

Les Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN veulent aider l’Ukraine tout en évitant soigneusement qu’un des pays de l’Alliance soit considéré comme «cobelligérant» pour que le conflit ne dégénère pas au niveau mondial.

Les Etats-Unis sont convaincus que la guerre engagée par la Russie va s’inscrire dans la durée et sont prêts à aider Kiev à résister. Avec toutefois une obsession: circonscrire le conflit à l’Ukraine pour éviter tout débordement qui provoquerait «la Troisième Guerre mondiale».

Sur une ligne de crête, la stratégie militaire de Washington tente de ménager ces exigences, selon les déclarations publiques des dirigeants américains et des entretiens réalisés par l’AFP avec plusieurs responsables, sous couvert de l’anonymat.

Mais le Pentagone a rapidement constaté que l’armée russe était «en retard» sur son plan de bataille, en raison de problèmes logistiques et d’une «résistance» plus «créative» qu’escompté.

Poutine «condamné à perdre»

En privé, les responsables américains vont plus loin, n’hésitant pas à affirmer que le président russe a d’ores et déjà perdu. Et adaptent leur stratégie en conséquence.