Arrivée mercredi matin au Tribunal cantonal avec des menottes aux poignets et aux chevilles, cette Vaudoise, détenue à La Tuilière, a d’entrée de jeu demandé à bénéficier d’un autre défenseur, spécialisé en droit médical. Les juges ont refusé, puis ont rappelé les faits, qui se sont déroulés de 2018 à 2019, ainsi que leurs conséquences. Présents dans la salle, des représentants des corps de police de Lausanne et de sa région, également victimes, et le procureur, ainsi qu’un responsable de la sécurité du CHUV avec une avocate.

Risque de récidive

Le président de la Cour a demandé: «Si vous sortez de prison, recommencerez-vous à harceler les standards téléphoniques d’urgence?» Elle a répondu qu’a priori non, mais sa conseillère a reconnu le risque de récidive. Dans sa plaidoirie, cette dernière a demandé de ne pas juger sa cliente comme si elle avait la capacité de comprendre et d’agir rationnellement. Elle a proposé un placement à des fins d’assistance (PLAFA), afin de protéger cette femme malade, ainsi que les autres, par une voie civile plutôt qu’une procédure et une condamnation pénales. «Elle n’a pas sciemment voulu gêner et bloquer les services d’urgence, mais a agi ainsi par détresse. Cela n’a donc pas à être sanctionné pénalement», argumente son avocate. Le Ministère public et la conseillère du CHUV ne partagent pas cet avis.