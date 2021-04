États-Unis : La hausse de la population américaine a ralenti en 2010-2020

C’est dans le sud et l’ouest des États-Unis que la croissance a été la plus importante depuis 2010.

Les États-Unis comptaient 331’449’281 habitants au 1er avril 2020, soit 7,4% de plus qu’en 2010, a précisé le Bureau du recensement. Cette progression est nettement moindre que les +9,7% enregistrés pendant la décennie précédente et à peine supérieure au plus bas jamais enregistré: +7,3% entre 1930 et 1940, période de la Grande Dépression.