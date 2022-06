Canton de Schwytz: La hausse de salaire des conseillers d’Etat a du mal à passer

Canton de Schwytz : La hausse de salaire des conseillers d’État a du mal à passer

Un référendum est lancé contre la décision du Grand Conseil de rehausser le salaire des élus à l’Exécutif en échange de l’abolition de leur rente à vie.

Le Canton va adapter sa législation à ce qui se fait le plus couramment ailleurs en Suisse.

D’un point de vue pragmatique, la réforme va faire baisser les charges. Mais d’un point de vue symbolique, elle est difficile à faire avaler. Le Grand Conseil du canton de Schwytz a voté fin mai pour un changement de rémunération des conseillers d’État. Leur salaire annuel doit passer à 250’000 francs, soit 50’000 de plus qu’actuellement. En plus, les élus du gouvernement de ce petit canton travailleront officiellement à 100% dès 2023, alors qu’ils sont aujourd’hui encore considérés comme n’ayant qu’un taux de 80%.

Les pros ne sont pas meilleurs

«La population sychwytzoise attend des conseillers d’État qu’ils fassent leur travail et ne reçoivent pas de parachute doré. De plus, le passage des élus à plein temps ne constitue pas une valeur ajoutée. D’autres Exécutifs cantonaux montrent bien que les politiciens professionnels ne mènent pas forcément une meilleure politique», tacle le BDS dans son communiqué, sans citer nommément quiconque.

Valais et Genève l’ont fait

Pourtant, la prime de départ et l’augmentation de salaire sont prévues en remplacement de l’abolition de la rente à vie dont bénéficient les élus après la fin de leur mandat. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait plusieurs cantons récemment, avec des salaires qui atteignent des niveaux encore plus élevés. En Valais, les conseillers d’État touchent 300’000 francs par an depuis l’abolition de la rente à vie.