La hausse des cas va crescendo depuis lundi

Il n’y a pas grand chose à analyser avec ce seul chiffre. Hier, plus de 10’000 tests on été effectué ce qui plus du double que la moyenne des dernières semaines. Le taux de positif est toujours stable avec 0.50% de cas confirmés. Ce n’est pas une 2e vague et personne ne prétend que le virus a disparu mais il est sous contrôle et nous devons vivre avec...

Fab89 26.06.2020 à 12:08

De toute façon le virus est là et restera là donc il faudra apprendre à vivre avec. Le confinement et toutes ces mesures ne servent à rien à part détruire notre économie et nos emplois, on a vu le résultat avec un mois de fermeture des commerces. Le vaccin pourrait aussi ne jamais voir le jour avant des années voire jamais tout court. Donc on ne peut pas vivre enfermés éternellement. Pas le choix, il faut vivre normalement avec ce virus et attendre que l'immunité se fasse d'elle même. On va tous l'attraper tôt ou tard si ce n'est déjà fait, pour beaucoup sans aucune conséquence, pour d'autre malheureusement ce sera plus grave, mais rien d'autre que l'immunité ne pourra arrêter le virus donc bloquer l'économie et confiner les gens à la moindre vague est absurde, à part détruire l'économie en faisant plein de victimes indirectes, ça n'apportera rien de bon.