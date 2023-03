La hausse des coûts a impacté les bénéfices du groupe Migros

«Le principal moteur de cette hausse était le rétablissement observé dans tous les domaines ayant particulièrement souffert de la pandémie, et en premier lieu ceux du voyage et des loisirs ainsi que de la restauration. La croissance continue dans le domaine du commerce en ligne a également contribué à cette évolution positive», explique le groupe Migros.

En revanche, en 2022, le bénéfice avant résultat financier et impôts sur les bénéfices (EBIT) s’est établi à 628 millions de francs (exercice précédent: 800 millions de francs). «Le bénéfice du groupe a été impacté par de fortes hausses des coûts – dont 250 millions rien que pour l’industrie des matières premières, des emballages et de l’énergie – et s’est établi à 459 millions (exercice précédent: 668 millions)», précise le groupe.