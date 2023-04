Les dépenses de santé continuent d’augmenter en Suisse

Les prestations de l’État ont connu la croissance la plus rapide en 2021, avec une augmentation de 1,8 milliard de francs sur une année (+74,6%). «Cette variation s’explique notamment par les importantes dépenses gouvernementales liées à la pandémie de Covid-19», explique l’OFS. Viennent ensuite les dépenses liées aux hôpitaux (+1,3 milliard), les autres prestataires des services ambulatoires (+0,5 milliard), les coûts des cabinets médicaux (+0,3 milliard) et les cabinets dentaires (+0,3 milliard). En revanche, les institutions médico-sociales sont à l’origine d’une diminution de 0,1 milliard.

En 2021, les dépenses mensuelles de santé ont atteint 827 francs par personne. «Elles ont été couvertes à raison de 296 francs par l’assurance-maladie obligatoire et de 190 francs par l’État. 74 francs ont été financés par les assurances sociales, à savoir l’AVS, l’AI et l’assurance-accidents, alors que les assurances privées ont contribué à hauteur de 54 francs», liste l’OFS.

En plus des primes d’assurance-maladie et des impôts, les ménages ont donc dû débourser directement l’équivalent de 184 francs par mois et par personne. Un montant qui «comprend en particulier le financement des prestations des établissements médico-sociaux, des traitements dentaires, ainsi que la franchise et la participation aux frais prévues par l’assurance-maladie pour les traitements hospitaliers et ambulatoires». Le solde de 29 francs est réglé par d’autres financements (donations, fournisseurs de prestations et d’autres entreprises).