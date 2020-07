Covid-19

La hausse des infections oblige l’Ouzbékistan à se reconfiner

Le pays le plus peuplé d’Asie centrale doit faire face à une hausse des infections. Son système de santé est au bord de l’«effondrement complet».

Selon les nouvelles restrictions imposées par les autorités, le transport routier est à nouveau restreint et les restaurants, salles de sport, piscines et marchés non alimentaires doivent être fermés au moins jusqu'au 1er août.