Situation financière : La hausse des primes mine la confiance des Suisses

C’est la hausse des primes d’assurance maladie qui est la raison le plus souvent mise en avant pour justifier cette déprime (63,6%). Viennent ensuite la hausse des loyers et des taux hypothécaires (30,8%) et la perte de valeur des placements, (21,6%). Par ailleurs, ce sont les hommes qui sont les plus pessimistes par rapport à la hausse des primes. Plus de 70% l’ont citée pour expliquer la détérioration de leur situation financière en 2022, contre seulement 58% des femmes.