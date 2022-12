La hausse des prix de la construction ralentit un peu à Genève

Genève : La hausse des prix de la construction ralentit un peu

Les matériaux coûtent de plus en plus cher.

L’indice genevois des prix de la construction continue de grimper, mais de manière moins marquée qu’au semestre précédent. L’Office cantonal de la statistique (Ocstat) indique qu’en octobre 2022, l’indicateur avait progressé de 1,8% par rapport à avril. Sur un an, la hausse atteint 6,1%, et 10,3% sur deux ans. Ces fortes augmentations s’expliquent par «la hausse spectaculaire des prix des matériaux» due aux tensions des chaînes d’approvisionnement, à la reprise économique rapide après la crise du Covid, aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la hausse brutale des prix de l’énergie, analyse l’Ocstat.