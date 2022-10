Inflation : La hausse des prix sous-estimée car mal calculée

Dans «Le Matin Dimanche» et la «Sonntags Zeitung», le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD) lance un reproche sur l’indice des prix à la consommation (IPC) qui ne reflète pas la diversité de la population, ni les dépenses réelles. Dans les dominicaux, il déclare: «On nous dit que l’inflation n’est pas élevée en Suisse, mais la classe moyenne sent qu’elle a augmenté et elle a raison.» Car l’IPC comprend des produits que nous consommons avec une pondération qui correspond au pourcentage du revenu consacré à chaque dépense et qui est le même pour tous. L’inflation a ainsi bondi de 10% entre 2000 et 2022

Pour remédier au problème, l’élu propose de tenir compte de deux statistiques: l’indice des primes d’assurance maladie et l’enquête sur le budget des ménages. Selon ses calculs, le coût de la vie a augmenté de presque 28% entre 2000 et 2022 pour les plus bas revenus contre 7% pour ceux qui gagnent 30’000 francs par mois. Il donne comme exemple le loyer, dont on considère qu’il représente 20% des dépenses pour tout le monde. Or, pour les plus bas salaires, on atteint les 30%!