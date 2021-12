Lutte contre le tabagisme : La hausse des taxes sur le tabac nécessaire mais pas suffisante

Une étude montre que l’augmentation des taxes doit s’accompagner «de mesures strictes de contrôle du tabac pour réduire durablement la prévalence du tabagisme».

Sur mandat de la Ligue pulmonaire suisse et de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) – qui souhaite une augmentation des taxes sur les cigarettes –, l’Institut d’économie de la santé de la ZHAW de Winterthour a réalisé une étude sur l’influence des impôts sur le tabac sur le comportement tabagique.

«En ce qui concerne la prévalence du tabagisme et la consommation de cigarettes, la Suisse se situe dans la moyenne européenne», poursuit la ZHAW dont l’étude révèle que «dans un environnement favorable à la consommation de tabac et lorsque le prix des cigarettes est bas comme en Suisse, des impôts plus élevés sur le tabac vont en moyenne de pair avec une consommation plus faible».