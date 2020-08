Environnement La hausse du CO2 d’origine humaine est unique

Des chercheurs bernois ont pu reconstruire la composition de l’atmosphère lors des huit épisodes glaciaires et interglaciaires qui se sont succédé au cours de ces 800’000 dernières années.

Il y a eu par le passé lors de périodes de réchauffement des hausses subites de concentration de CO2 dans l’atmosphère. Mais la hausse actuelle provoquée par les activités humaines est six fois plus importante et dix fois plus rapide que ces épisodes passés, selon une étude internationale dirigée par l'Université de Berne.