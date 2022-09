Genève: La hausse du prix de l’énergie frappe l’hôpital de plein fouet

Pour faire face à cette situation, une task force chargée d'inventorier toutes les actions possibles pour réduire la consommation d’énergie a vu le jour début août. Quelques semaines plus tard, les premières mesures sont tombées. Désormais, seul un escalator sur deux fonctionne. Et la liste ne s’arrête pas là. Mercredi, l’institution a annoncé la mise en place d’une série de mesures. Les éclairages non essentiels, comme les enseignes lumineuses et les écrans d’information, seront éteints la nuit. Des détecteurs de présence seront installés dans les lieux qui n’en disposent pas et le niveau d’éclairage sera réduit là où c’est possible. Les HUG mettent également un coup d’accélérateur à l’installation d’ampoules LED. Enfin, le chauffage des locaux, essentiellement au gaz, sera abaissé pour atteindre un objectif de 20 °C, hors espace patients, soit 1 à 2 °C de moins que par le passé.