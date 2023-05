La hausse du salaire médian vaudois est plus modeste qu’en Suisse

En 2020, dans le canton de Vaud, le salaire médian atteignait 6490 francs , c’est 380 francs de plus qu’en 2010 (+6,25). Cette progression «reste modeste en comparaison suisse», note le Département des finances et de l’agriculture (DFA) vaudois dans un communiqué de presse paru ce mardi. À l’échelle nationale, le salaire médian s’est monté à 6665 francs en 2020, soit une hausse de 8,5% par rapport à 2010.

La différence «s’explique notamment par la composition du tissu économique, spécifique à chaque région. Certaines branches économiques, qui dégagent plus de profit, distribuent en effet des salaires tendanciellement plus élevés que d’autres. C’est par exemple le cas de l’industrie chimique qui a un fort ancrage dans la Suisse du Nord-Ouest (Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Argovie)», détaille le DFA.

Davantage de postes à plus de 6500 francs

Dans le canton de Vaud, l’industrie pharmaceutique est la première branche exportatrice. Et elle affiche le salaire médian le plus élevé: 9230 francs (42% de plus que la médiane vaudoise). Viennent ensuite les activités informatiques (8870 francs). Les revenus les plus modestes se trouvent dans les secteurs de l’hébergement et la restauration (4430 francs) ou du commerce de détail (4810 francs).