États-Unis : La hausse du salaire minimum ne figurera pas dans le plan de relance

Le vaste plan de relance voulu par Joe Biden ne peut pas inclure la hausse prévue du salaire minimum, a tranché jeudi la responsable chargée de protéger les règles du Sénat, condamnant de fait cette clause à disparaître.

Navette

Concrètement, cela implique une plus longue navette parlementaire. Compte tenu de leur majorité à la chambre basse, ce projet de loi a de fortes chances d’y être facilement adopté. Il sera ensuite envoyé au Sénat, où, sauf grande surprise, la hausse du salaire devrait être retirée. S’il y est à son tour adopté, ce texte repartira à la Chambre pour un vote final.

Si certains progressistes ont appelé à se battre pour outrepasser la décision jeudi soir d’Elizabeth MacDonough, experte parlementaire et gardienne des procédures de la chambre haute, son retrait pourrait dans les faits faciliter l’adoption du plan de soutien à l’économie américaine, frappée par la pandémie de Covid-19. La hausse du salaire minimum horaire divisait en effet certains démocrates progressistes et modérés. Or avec sa très mince majorité au Sénat, le parti a besoin d’unité pour faire passer ses lois.