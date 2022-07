Piratage informatique: La Haute Ecole de l’arc jurassien toujours coupée du monde

Piratage informatique : La Haute École de l’arc jurassien toujours coupée du monde

Aucun élément n’a été divulgué sur la nature des données volées ainsi que la date du retour à la normale, après l’attaque informatique survenue ce week-end.

«Les travaux menés depuis le début de la crise ont permis de déterminer comment l’attaque a été rendue possible et d’identifier le groupe auteur de l’attaque. Mais le point d’entrée ainsi que le groupe auteur de l’attaque ne seront pas divulgués pour des raisons de sécurité et d’enquête.» Dans un communiqué diffusé jeudi, la Haute École de l’arc jurassien (HE-Arc) a livré peu d’informations sur l’attaque informatique dont elle a été victime, depuis la fin de semaine.