La Haute école de musique de Genève a trouvé où se loger

Genève : La Haute école de musique croit avoir trouvé où se loger

En juin 2021, le refus en votation populaire du projet de Cité de la musique aux Nations causait de gros soucis à la Haute école de musique (HEM), dispersée sur plusieurs sites exigus et inadaptés. Un an plus tard, une solution semble se dessiner. La HES-SO Genève (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) a communiqué ce lundi être intéressée par un bâtiment que la RTS souhaite vendre à la rue des Bains, «La Galette», près de la tour de la télévision. Les locaux, qui s’étendent sur 3150 mètres carrés et qu’il est possible de surélever d’un, voire de deux niveaux, permettraient de regrouper sur un seul site toutes les activités de la HEM (enseignement, recherche, administration).