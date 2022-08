France voisine : La Haute-Savoie prend de nouvelles mesures pour éviter les feux de forêt

Fumer, faire des bbq ou du camping sauvage est désormais interdit dans les bois et les alpages à la frontière genevoise.

Plus de 600 hectares ont été ravagés par un incendie mardi, à Cernon, dans le Jura français.

Les autorités françaises tentent de limiter les incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs semaines. En Haute-Savoie (F), «les conditions météorologiques actuelles associées à une sécheresse exceptionnelle génèrent un risque très important de feux de forêts», a rapporté vendredi la préfecture du département voisin de Genève. Aussi, afin de protéger les forêts et la végétation, de nouvelles mesures ont été prises. Dès samedi, certaines activités sont temporairement interdites dans les bois, les forêts et les alpages haut-savoyards.

Fumer, utiliser du feu, jeter des débris incandescents et procéder à l’incinération ou aux brûlages dirigés en font partie. Le camping sauvage et les barbecues et méchouis, à l’exception de ceux prévus dans les installations fixes, sont aussi visés. Enfin, faire des feux de loisirs publics ou privés est également prohibé. Le 29 juillet dernier, la préfecture avait déjà prononcé l’interdiction de tirer des feux d’artifices ou de lâcher des lanternes volantes.