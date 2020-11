Coronavirus à Genève : La Haute-Savoie, un des nids français du Covid-19

Le département frontalier et celui de la Savoie sont parmi les plus touchés par l’épidémie de l’Hexagone

L’épidémie de Covid-19 fait rage en Haute-Savoie et en Savoie. Les deux départements se classent en troisième et quatrième positions des zones les plus touchées de France. Selon les chiffres de Santé Publique France, relayés ce mercredi par «Le Dauphiné libéré», le nombre de tests positifs pour 100’000 habitants a atteint 897 en Haute-Savoie, qui jouxte le canton de Genève, et 850 en Savoie sur la période du 24 au 30 octobre. Ces taux d’incidence sont largement supérieurs à ceux comptabilisés à Paris (519) et à la moyenne française (431). (jef)