Pays-Bas : La Haye: la police disperse une manifestation antigouvernementale

Les manifestants et les forces de l’ordre se sont fait face dimanche à La Haye.

La police néerlandaise a utilisé des canons à eau et des agents à cheval dimanche à La Haye pour disperser une nouvelle manifestation antigouvernementale, à la veille du coup d’envoi de trois journées de scrutin pour les élections législatives.

Des centaines de personnes s’étaient rassemblées dans un parc du centre-ville pour exprimer leur opposition au Premier ministre Mark Rutte, certaines des critiques visant les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les policiers en tenue anti-émeute, équipés de boucliers, de matraques et de chiens, sont intervenus face au refus de certains de se disperser à la fin de la manifestation.

La police montée a alors chargé et les forces de l’ordre ont finalement fait usage de canons à eau. «Aujourd’hui, nous sommes là surtout parce que nous avons des élections la semaine prochaine et que nous ne voulons plus de ce gouvernement», a déclaré Elsvis Vanheenst, une chômeuse de 32 ans.