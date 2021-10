Bienne : La HEP-BEJUNE renonce à exiger le pass Covid pour assister aux cours

Aucun cluster n’ayant été enregistré lors des premières semaines d’enseignement, la haute école va se contenter de limiter aux deux tiers l’occupation de ses salles. Mais elle se réserve le droit de changer d’avis à tout moment.

Contrairement à bien d’autres hautes écoles de Suisse, la Haute École pédagogique des cantons de Berne Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE) a décidé de se passer du certificat Covid. La direction avait décidé de l’imposer dès le 25 octobre mais, après avoir consulté enseignants et étudiants, elle a changé ses plans, révèle RTN. Ce revirement se base aussi sur le fait que les premières semaines de cours n’ont donné lieu à aucun foyer d’infection. Et comme les directives de la Confédération le permettaient, pour autant que l’occupation des locaux ne dépasse pas les deux tiers de leur capacité, elle a donc choisi cette voie. «Cette jauge ne nous pénalise pas dans la mesure où nous avons des effectifs bien plus modestes que ceux des auditoires d’universités où il est illusoire de limiter à deux tiers l’occupation des salles», a expliqué à RTN le recteur de la HEP-BEJUNE, Maxime Zuber.