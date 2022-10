Berne : «La HeroFest, c’est le paradis du cosplay et des jeux vidéo»

Que vont découvrir les visiteurs de la HeroFest? Cette édition sera le paradis des amateurs de jeux vidéo, de cosplay, de mangas et d’e-sport. Il sera possible de jouer aux dernières nouveautés de Nintendo, par exemple «Splatoon 3», ainsi que «FIFA 23» et «NHL 23» en avant-première.

Comment le cosplay sera-t-il mis à l’honneur? Il y aura un «village» dédié, avec de célèbres cosplayers et des ateliers pour décou­vrir comment les créateurs conçoivent leurs costumes et leurs maquillages de A à Z. Il y aura aussi les qualifications pour la Swiss Cosplay League.

Quelles compétitions d’e-sport auront lieu ce week-end?

Les grandes finales de la Swisscom Hero League auront lieu sur «Counter-Strike» et «Brawl Stars», opposant les meilleures équipes de Suisse sur scène. Une grande compétition de «Fortnite» aura également lieu avec 100 joueurs présents, dont les stars suisses Noahreyli, Kayn et Swillium. Et la team genevoise BDS sera présente avec Adam et Nuclear, deux de ses joueurs pros de «LoL».