Hébergement d’urgence à lausanne: La HETSL somme le collectif 43m² de quitter son jardin «dès que possible»

Pile un mois après l’évacuation sur l’esplanade de Beaulieu, le collectif 43 m² a installé lundi un nouvel hébergement d’urgence transitoire et autogéré dans les jardins de la Haute école de travail social et de la santé à Lausanne (HETSL). Chaque personne sans solution de logement est bienvenue, nuit et jour, indique le collectif dans un communiqué.