Loi: La Hongrie retire un texte incitant à la délation de l’homosexualité

Le texte hongrois avait été critiqué par des associations de défense des droits humains, comme venant compléter un arsenal juridique attisant la haine envers les minorités sexuelles et de genre.

Le Parlement hongrois a supprimé, mardi, la section controversée d’une loi ciblant les personnes LGBT+, qui autorisait la délation anonyme de ceux qui «remettent en cause» la définition constitutionnelle du mariage, de la famille et du genre. Voté par le Parlement en avril, cet amendement à un texte de 2014, sur les lanceurs d’alerte, élargissait la liste des domaines pour lesquels les citoyens peuvent effectuer des signalements.

Dans le but de «protéger le mode de vie hongrois», il permettait ainsi la délation de «toute remise en cause du mariage», inscrit dans la Constitution depuis 2019 comme étant l’union d’un homme et d’une femme. Il encourageait également à dénoncer des personnes niant «le droit des enfants à avoir une identité correspondant à leur sexe de naissance».