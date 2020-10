Coronavirus : La hotline de traçage du canton du Jura surchargée

Le fait que plusieurs cas positifs ont fréquenté plusieurs établissements publics durant le week-end dernier complique grandement le travail des équipes de traçage jurassiennes.

La cellule de traçage du canton de Jura n’arrive pas à contacter toutes les personnes pour ordonner des quarantaines (archives). KEYSTONE/TI-PRESS

Le port du masque pour les clients et le personnel des restaurants et des bars devient obligatoire dès vendredi dans le canton de Jura. Les autorités serrent la vis après avoir été confrontées à une augmentation du nombre de cas de coronavirus depuis quelques jours.

Parmi les autres mesures qui entrent en vigueur immédiatement, l’obligation pour les clients de consommer en étant assis dans les bars et restaurants et une réduction du nombre maximal de participants de 300 à 100 personnes à une manifestation publique lors de laquelle les distances ou le port du masque ne sont pas respectés. Quant aux discothèques, elles ne pourront pas accueillir plus de 300 personnes simultanément.

Enfin, le gouvernement a annoncé vendredi dans un communiqué rendre obligatoire le port du masque pour les spectateurs dès 12 ans pour toutes manifestations sportives et culturelles, exceptions faites pour consommer de petites collations et boissons, ainsi que pour les sportifs et les participants en activité.

D’autres mesures dès le 14 octobre

Par ailleurs, un autre train de mesures entrera en vigueur le 14 octobre prochain. Les manifestations privées de plus de 100 personnes sans respect des distances et sans port du masque seront interdites. Les règles de collectes de données seront renforcées dans les établissements publics et le traçage se fera de manière électronique.

Toutes ces mesures doivent accroître l’aspect préventif pour protéger la population et pallier les limites actuelles du traçage, estime le gouvernement. L’objectif est aussi d’éviter les mises en quarantaine «massives» de ces derniers jours et leurs conséquences importantes. Les mesures resteront en vigueur au moins jusqu’au 6 décembre.