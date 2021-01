Lundi matin, ce ne sont pas moins de 20’000 Genevois qui ont décroché leur téléphone pour se renseigner et s’inscrire à la vaccination contre le Covid-19 auprès de la hotline cantonale ( 0800 909 400 ). Une déferlante qui fait suite aux centaines d’appels quotidiens reçus durant le semaine dernière. «On sent un très fort engouement de la part de la population, ce qui nous réjouit», réagit Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. En prévision d’une forte demande, les effectifs de la centrale téléphonique avaient été renforcés. Des milliers d’inscriptions ont par ailleurs été enregistrées, mais à la mi-journée, il restait encore de la place.

Les gens tentent de se préinscrire

Malgré une certain scepticisme que l’on peut percevoir sur les réseaux sociaux, «les habitants qui appellent sont plutôt ceux qui veulent se faire vacciner au plus vite. Il y a assez peu de critiques ou de craintes», poursuit le communicant. Les questions portent essentiellement sur les modalités d’inscription. Pour l’heure, seuls les plus de 75 ans peuvent se faire piquer. Ce qui n’empêche pas les personnes qui appellent de vouloir procéder à «des préinscriptions», indique Laurent Paoliello.

80’000 personnes à risque

Les patients prioritaires pour la phase 2 ont été avertis début janvier de la possibilité de se faire vacciner par courrier. Le pli contenait également des questions-réponses (FAQ, ndlr) sur le vaccin, notamment concernant la sécurité et les effets secondaires connus. «S’agissant d’aînés, il n’est pas étonnant qu’ils décrochent leur téléphone plutôt que de passer par internet pour obtenir plus de renseignements ou procéder à leur inscription. On estime à 80’000 le nombre de personnes à risques sur le territoire genevois», précise Laurent Paolielllo. Alors que 6000 doses ont été livrées et que 12’000 autres sont attendues d’ici fin janvier, il va falloir jouer des coudes pour pouvoir se faire vacciner rapidement. Ce d’autant plus que début février, la vaccination sera ouverte à des catégories de population plus jeunes.