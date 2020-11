La Hyundai i20 a vraiment beaucoup d’attitude

Qui a dit que les citadines devaient être ennuyeuses? Les clients achètent souvent avec les yeux, surtout dans ce segment. Et c’est pourquoi les constructeurs automobiles n’hésitent pas à donner du peps à l’extérieur de leurs petits modèles, dans la mesure où le budget le leur permet dans cette gamme de prix. Or, très peu sont vraiment chics et c’est au plus tard au second coup d’œil qu’on réalise que de nombreuses citadines sont des produits d’un segment de véhicules qui subit une pression massive des coûts.



En lançant la nouvelle génération de l’i20, Hyundai démontre que cela ne doit pas nécessairement être le cas. Le Coréen a mis sur roues, dans la catégorie des moins de quatre mètres, une petite voiture remarquable, qui se distingue non pas par une façade forcée ou un caractère sportif illusoire, mais par un langage stylistique moderne, des matériaux adaptés et par sa richesse au niveau de l’équipement. «La qualité, la fiabilité et un grand côté pratique ont fait le succès de l’i20», déclare Andreas-Christoph Hofmann, Responsable marketing de Hyundai Europe. Des qualités qu’il dit vouloir développer dans la nouvelle génération «avec un design émotionnel, une connectivité complète et des fonctions de sécurité maximales».

Équipée comme une grande

La nouvelle i20 est conçue selon le nouveau langage stylistique de la marque «Sensuous Sportiness», associant sensualité et sportivité. «Nous le mettons en œuvre avec des proportions plus marquantes, que nous exprimons dans un design dynamique et émotionnel», déclare fièrement le designer en chef, Thomas Bürkle. Les lignes acérées et son toit rabaissé lui confèrent un caractère sportif, ce qui est renforcé par sa carrosserie plus large (+ 3 cm) et plus plate (- 2,5 cm). L’attrait est souligné par l’arrière, où une bande lumineuse à LED relie les deux feux arrière en forme de Z. Des détails tels que le bouchon du réservoir de carburant dans la forme des feux arrière ou encore les surfaces vitrées au niveau du montant arrière renforcent cette impression haut de gamme.

Le point faible de nombreuses citadines est l’intérieur. C’est là que la pression des coûts est la plus visible. Mais ce n’est pas le cas dans la nouvelle i20. Certes, Hyundai utilise également du plastique rigide par endroits, mais dans l’i20, ce matériau peu attrayant à la base est habilement doté d’une touche de modernité grâce aux rainures horizontales. En dehors de cela, des matériaux très agréables au toucher ont été utilisés. L’œil est immédiatement attiré par le cockpit avec ses deux écrans de 10,25 pouces chacun: l’un pour toute l’instrumentation et l’autre pour le système d’infodivertissement. Un système audio Bose est disponible en option, tout comme des sièges chauffants avant et arrière ou encore des phares LED. Et même au niveau sécurité, le Coréen a mis le paquet. À bord, on trouve un régulateur de vitesse anticipé, une assistance active au suivi de voie, un système d’anticipation de collision avec détection des piétons et des cyclistes et bien d’autres fonctions de série ou en option. De quoi donner du fil à retordre à bien des fabricants dits haut de gamme.

Un système d’avenir

La gamme de moteurs est, quant à elle, moins étendue, Hyundai se limitant à deux variantes pour le marché suisse: un moteur essence 1,0 litre trois cylindres turbo d’une puissance de 100 ch ou de 120 ch, ce dernier disposant d’un système hybride modéré de 48 volts. Sur le papier, les deux ne diffèrent que légèrement, mais pour les trajets en côte ou les accélérations, la puissance et le couple supplémentaires ne sont pas négligeables. Alors que les deux modèles sont disponibles, en option, avec une transmission 7 vitesses à double embrayage, la boîte 6 vitesses de la version hybride modérée présente une particularité: elle est dotée d’un embrayage à commande électronique et peut non seulement découpler le moteur de la transmission (navigation), mais également l’éteindre complètement, en fonction de la situation – un système qui a de l’avenir.

La nouvelle i20 a assurément de l’avenir. Avec son design captivant, son intérieur plaisant, son côté spacieux et son équipement ultracomplet, la petite citadine ne manquera pas de faire son effet. En outre, la nouvelle i20 ne sera pas que proposée avec un look sport en tant que N-Line, mais sera prochainement disponible dans sa variante sport i20N, avec un nouveau moteur turbo 1,6 litre d’une puissance de 204 ch.