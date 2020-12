La Jaguar XJ6 4.2 symbolise le passage vers la modernité

Il y a plus de 50 ans, Jaguar dévoilait celle qui allait succéder aux modèles 340, S380 et 420. La barre était haute, car Jaguar avait finalement à défendre sa réputation de constructeur automobile innovant. La XJ6 2.8 et 4.2 litres a été présentée officiellement au Salon de l’automobile de Paris en octobre 1968.

La Jaguar XJ6 n’avait que très peu de points communs avec ses prédécesseurs. La carrosserie autoportante était nouvelle, conçue tant pour le confort que pour la sécurité. Malgré une nouvelle ligne, le véhicule était immédiatement reconnaissable comme une Jaguar, les grandes roues et les ailes arrière faisant le lien avec le passé.

Un système d’entraînement éprouvé

Il n’a pas fallu développer de nouveaux moteurs. Le six cylindres en ligne existait déjà, mais il a été légèrement affiné. La version la plus puissante avait une cylindrée de 4235 cm³ et développait 245 ch SAE pour 5500 tr/min, soit 185 ch DIN. La transmission se faisait soit par le biais d’une boîte automatique Borg-Warner à trois rapports, soit par le biais d’une boîte manuelle à quatre vitesses avec l’overdrive en option.

Pas donnée

En 1969, la XJ6 avec boîte manuelle coûtait 28’500 francs. Il fallait compter 650 francs de plus pour l’overdrive. Une bonne partie de la concurrence était nettement moins chère. Il fallait notamment débourser 24’500 francs pour une BMW 2800 et 26’200 francs pour une Mercedes-Benz 280 SE. Une Opel Admiral 2.8E valait 20’300 francs, contre 23’500 pour une Rover 3500 V8. Cela dit, de nombreux éléments de série sur la Jaguar étaient en option chez la concurrence.

Un grand écart réussi

La XJ6 se voulait à la fois «racée, dynamique, sportive» et «sûre, spacieuse, luxueuse», comme le promettait la publicité. Les conclusions des essais de l’époque confirment dans une large mesure que ces attentes ambitieuses ont été entièrement comblées.

À l’époque, la Revue automobile a comparé la Jaguar XJ6 au «Trans-Europ-Express» (TEE), qui était un train de voyageurs européens de prestige, rapide. Des atouts que possédaient également la XJ6, à en croire les nombreux rapports positifs. Même plus d’un demi-siècle plus tard, on a vite fait de constater à quel point la XJ6 devait être moderne et confortable à l’époque.

Alors que le conducteur lambda d’une Volkswagen Coccinelle, d’une Opel Kadett, d’une Renault 8 ou d’une Sunbeam Imp ne dépassait pas les 100 km/h et devait attendre une bonne trentaine de secondes pour atteindre les 80 km/h, la Jaguar n’avait aucun mal à y parvenir, exprimant sa puissance et surtout son couple sans pour autant en faire trop. Les conducteurs sportifs souhaiteraient même une expression un peu plus marquée du moteur longue course 4.2 litres.

Comme dans du beurre

Au niveau du confort de conduite, il y a encore moins à redire aujourd’hui qu’à l’époque. Des générations de pneus à profil toujours plus bas nous ont depuis belle lurette fait oublier le confort apporté par une Mercedes-Benz 600 ou une Citroën DS.

Contrairement à de nombreuses autres voitures classiques des années 1960, la Jaguar se conduit sans effort et sans grands prérequis. Les vitesses passent comme dans du beurre, l’overdrive s’enclenche en quatrième en actionnant un petit interrupteur sur le levier de vitesse et réduit celle-ci d’environ un cinquième.