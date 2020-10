Suisse : La jauge à 50 personnes met les cinémas en danger

Selon trois associations représentant l’industrie du cinéma, Berne aurait dû conserver les règles actuelles, ou alors assumer la responsabilité de fermer les cinémas.

Mesure hypocrite

«Cette mesure est hyprocrite, a déclaré vendredi à Keystone-ATS l’ancien politicien libéral vaudois Claude Ruey et actuel président de ProCinéma. De fait on vous empêche quasiment de travailler sans un soutien financier adéquat».

Les concepts de protection ont pourtant fait leurs preuves, ont indiqué vendredi ProCinéma, l’association suisse des exploitants et distributeurs de films, l’association cinématographique suisse (ACS) et filmdistributionsuisse (fd’s) dans un communiqué commun. À ce jour, pas une seule infection liée au Covid-19 n’a été détectée dans une salle de cinéma, et des festivals comme celui de Zurich (ZFF) et de Bienne (FFFH) se sont déroulés récemment sans encombre.