La jetset fait exploser les rotations d’avions à Art Basel

La cité rhénane est la Mecque de l’art jusqu’à dimanche. Plus de 4000 artistes venant des cinq continents sont représentés par 200 galeries participant à l’événement. Les passionnés d’art et les visiteurs utilisent volontiers l’avion pour se rendre à Bâle, comme le montre un coup d’œil sur le radar aérien. L’aéroport de Bâle-Mulhouse a enregistré «ces dernières années environ 500 à 600 mouvements aériens supplémentaires en relation avec Art Basel». Parmi eux, des dizaines de vols en provenance de villes peu éloignées, comme Paris. «Nous partons du principe que les chiffres de cette année se situeront également dans un cadre similaire», a estimé l’Euro-Airport.

L’augmentation des mouvements aériens est principalement due aux jets d’affaires, bien que d’importants partenaires et foires annexes d’Art Basel et la foire elle-même prônent la durabilité et sont même explicitement contre les vols court-courriers. La foire indique par exemple sur son site Internet que dans l’une des halles de l’expo, l’énergie est produite «à 100% à partir de sources d’énergie renouvelables». Sollicité, Art Basel n’a pas pris position sur le sujet des déplacements en avion.