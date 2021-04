Lausanne : La jeune militante chinoise a arrêté sa grève de la faim

Elle avait prévu de passer trois jours au coeur de la capitale vaudoise: elle a tenu bon. Mercredi soir, Howey Ou a partager un pic-nic avec des sympathisants qui l’avaient rejointe.

Elle s’était installée lundi à la place de la Palud, à Lausanne, et brandissait une pancarte expliquant pourquoi elle avait entamé une grève de la faim. Il y a peu, Howey Ou, jeune militante chinoise pro-climat, avait rejoint les zadistes qui voulaient protéger la colline du Mormont, à Eclépens (VD), contre l’extension de la carrière prévue par le cimentier Holcim. Comme les autres, elle en a été évacuée par les forces de l’ordre fin mars. Et, comme les autres, elle est visée par une action pénale qui pourrait lui valoir un séjour en prison et une forte amende.